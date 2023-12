POL-PDWIL: stationäre Verkehrskontrollen

Birresborn (ots) - Am 21.12.2023 gegen 14:45 Uhr geriet in der Kopper Straße in Birresborn ein PKW in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach erstem Ermittlungsstand dürfte von einem technischen Defekt des Fahrzeuges auszugehen sein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen Sie uns ...

