POL-KN: (Stockach, Hindelwangen - Windegg, B 14, Lkr. Konstanz) Anhänger-Gespann ins Schleudern geraten und gegen Schutzplanken gekracht - 17.000 Euro Schaden

Konstanz (ots) - Eine psychisch auffällige Person hat am frühen Freitagmorgen in einem Gebäude in der Werner-Sombart-Straße randaliert und den eingesetzten Polizeibeamten massiv Widerstand geleistet. Ein anderer Hausbewohner des Gebäudes teilte gegen 03.25 Uhr über Notruf mit, dass ein Mann in einer Wohnung in ...

mehr