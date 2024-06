Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Psychisch auffällige Person randaliert und leistet eingesetzten Polizeibeamten Widerstand

Konstanz (ots)

Eine psychisch auffällige Person hat am frühen Freitagmorgen in einem Gebäude in der Werner-Sombart-Straße randaliert und den eingesetzten Polizeibeamten massiv Widerstand geleistet. Ein anderer Hausbewohner des Gebäudes teilte gegen 03.25 Uhr über Notruf mit, dass ein Mann in einer Wohnung in dem Gebäude randalieren und Gegenstände herumwerfen würde. Beim Eintreffen der Polizei fand sich der Sachverhalt bestätigt. Beim Erkennen der Beamten warf der 26-Jährige Mann auch Gegenstände nach den Beamten. Zudem sprühte er den Inhalt eines Pulverfeuerlöschers gegen die eingesetzten Kräfte und verletzte dabei drei Beamte leicht. Auch drohte der Mann damit, sich selbst und die Beamten umbringen zu wollen. Schließlich konnte der psychisch auffällige Mann überwältigt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung erfolgte eine Einweisung des 26-Jährige in eine Spezialklinik.

