POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 22. KW 2024

Saarbrücken/Köln (ots) - Am Freitag beendete die Polizei die fast zwölf Jahre andauernde Flucht eines 38-jährigen Serben. Der mit einem Untersuchungshaftbefehl gesuchte Mann wartet nun in Köln auf seine Überstellung in die JVA Saarbrücken. Am Freitag, den 10. Mai 2024 lokalisierten die Zielfahnder des ...

