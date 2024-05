POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Unfall in Lenhausen

Wenden (ots) - Seinen Kleintransporter parkte ein 22-jähriger Fahrer eines Paketdienstes am Mittwoch (08.05.2024) gegen 18:07 Uhr im Stollenweg in Hünsborn. Als der Mann das Fahrzeug verließ, setzte sich der Kleintransporter eigenständig in Bewegung. Dem 22-Jährigen gelang es zwar durch Hinterherlaufen in den Innenraum des Fahrzeugs zu gelangen, jedoch hatte der Kleintransporter bis dahin bereits einen Stromkasten, ...

mehr