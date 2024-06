Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, L 173

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall (26.06.2024)

Unterkirnach - L 173 (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich zwei Personen bei einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreuzung der Landesstraße 173 (Straße "Schlegeltal") und der Villinger Straße ereignet hat. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer kam aus Richtung Unterkirnach und bog nach links in Richtung Villingen auf die Kreuzung ein. Aus Villingen bewegte sich der vorfahrtsberechtigte 28-jährige Fahrer eines Skodas in Richtung Vöhrenbach. An der Kreuzung übersah der Opel-Fahrer den 28-Järhigen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Skoda in die linke Seite des Opels prallte. Zwei Fahrzeuginsassen des Skodas verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

