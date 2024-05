BPOLI DD: Körperverletzung am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots) - Am Dienstagnachmittag (14.05.2024) gegen 17:10 Uhr konnte ein entwichener Strafgefangener am Hauptbahnhof Dresden durch Bundespolizisten festgenommen werden. Der 37-Jährige wohnt in einer gemeinschaftlichen Wohnunterkunft in Neustadt / Sachsen und war am Dienstagmorgen nicht mehr auffindbar. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Beamten ...

mehr