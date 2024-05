BPOLI DD: Selbststeller am Hauptbahnhof Dresden muss ins Gefängnis

Dresden (ots) - Am Donnerstagmorgen (03.05.2024) kontrollierten Bundespolizisten einen 39-Jährigen im Einreisezug aus Prag kommend, in Fahrtrichtung Dresden. Der slowakische Staatsangehörige war nach der Recherche in den polizeilichen Fahndungssystemen wegen des sexuellen Übergriffs und sexueller Nötigung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft München ausgeschrieben. Der Strafbefehl, rechtskräftig seit dem November 2022, sah die Geldstrafe in Höhe von 2.685,- Euro ...

