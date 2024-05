Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Fahrrad in Baden-Württemberg gestohlen - mutmaßlicher Dieb in Dresden gestellt

Dresden (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.04.2024) gegen 15:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Zugreisenden am Bahnhof Dresden-Neustadt. Der 41-Jährige stieg aus dem Regionalexpress mit seinem E-Bike aus. Die Beamten gingen einem Hinweis nach, wobei das E-Bike mit einem Ortungssystem versehen, von seinem rechtmäßigen Besitzer im Zug von Leipzig nach Dresden fahrend, geortet wurde. Auf Nachfrage äußerte der Deutsche, das Fahrrad in Baden-Württemberg erworben zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorweisen. Eine Überprüfung der Rahmennummer in den polizeilichen Fahndungs-systemen ergab, dass das E-Bike in der Nacht vom 29. auf den 30. April 2024 aus dem Wohnungskeller des Eigentümers entwendet wurde. Der Zeitwert des Fahrrades liegt bei ca. 4.200,- Euro. Das E-Bike wurde beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls durch die Polizeiinspektion Schorndorf (BW) geführt.

