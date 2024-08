PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Räuberischer Diebstahl in Tankstelle+++Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer+++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus in Probbach

Tatzeit: Do. 15.08.2024 bis Sa. 17.08.2024 Tatort: 35794 Mengerskirchen/Probbach Bergstraße

Unbekannte Täter entwenden Münzsammlung und Bargeld.

Im Tatzeitraum wurde das Einfamilienhaus von unbekannten Tätern angegangen. Diese verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten alle Räume. Hierbei wurde auch eine Wandverkleidung abmontiert, weil dahinter Wertgegenstände vermutet wurden. Eine Münzsammlung und Bargeld im Gesamtwert von über 7000 EUR fehlen. Zu der Zeit befand sich keine Person im Haus. Täterhinweise gibt es bisher nicht.

2. Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

Tatzeit: Sa. 17.08.2024, 20:10 Uhr - 20:15 Uhr Tatort: Brüsseler Straße, 65552 Eschhofen

Waren gestohlen und versucht zu fliehen

Eine 35-jährige Frau aus Rumänien betrat mit ihren beiden 11 und 13-jährigen Töchtern die Tankstelle und entwendete Waren im Wert von knapp 40EUR, die sie in einer Tasche unter ihrem Rock versteckte.

Eine Mitarbeiterin bemerkte dies und stellte die Frau zur Rede. Daraufhin versuchte die Beschuldigte zu fliehen. Dabei schlug und kratzte sie die Mitarbeiterin der Tankstelle und verletzte diese leicht.

Durch zwei Streifen der Polizei Limburg konnte die Situation beruhigt und die Personalien der Frau festgehalten werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Unfallzeit: Sa. 17.08.2024, 19:34 Uhr Unfallort: Kirchgasse, 65589 Hadamar

Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ein 43-jähriger aus Hadamar befuhr mit seinem Fahrrad die Kirchgasse in Hadamar. In Höhe der Liebfrauenkirche verstieß eine angeblich entgegenkommende Fahrzeugführerin gegen das Rechtsfahrgebot, so dass der Fahrradfahrer ausweichen musste und zu Fall kam. Hierbei verletzte er sich leicht. Zuerst stieg die Dame aus ihrem Fahrzeug aus, setzte dann jedoch die Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde bei dem Fahrradfahrer erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Aus diesem Grund wurde der Radfahrer zur Polizeistation nach Limburg sistiert, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell