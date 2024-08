PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Spanner im Schwimmbad+++Verkehrsunfallfluchten+++Verkehrsunfall mit Verletztem+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss endet in JVA+++

Limburg (ots)

1. Heimlich in Umkleidekabine gefilmt

Tatzeit: Freitag, 16.08.2024, 16:54 Uhr

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Am Haustein; Parkbad

Am Freitagnachmittag ertappte ein 27-Jähriger aus Brechen stammender weiblicher Badegast des Parkbades Limburg einen Mann dabei, wie dieser sie heimlich beim Umziehen in der Umkleide mit dem Smartphone filmte. Hierzu hielt der aus Wiesbaden stammende 35-Jährige das Handy unter der Abtrennung hindurch. Die Frau verständigte umgehend das Schwimmbadpersonal, welches den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen und das Smartphone bis auf Weiteres sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter von hiesiger Dienststelle aus entlassen. Er muss sich nun wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen strafrechtlich verantworten.

2. Mauer beschädigt und anschließend geflüchtet

Unfallzeitraum: Donnerstag, 15.08.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 16.08.2024, 08:00 Uhr

Unfallörtlichkeit: 65604 Elz, Sandweg

Im oben genannten Zeitraum beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit seinem Fahrzeug eine Mauer im Sandweg in Elz. Anschließend entfernte er oder sie sich unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

3. Ein Verletzter bei Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Unfalltag: Freitag: 16.08.2024, 13:08 Uhr

Unfallörtlichkeit: 65552 Limburg, Londoner Straße/ Kreuzung B8

Am Freitagmittag kam es im Kreuzungsbereich der Londoner Straße zur B8, Höhe des OBI Marktes, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 30-Jähriger aus Limburg hielt mit seinem PKW an der Ampelanlage in der Londoner Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Lindenholzhausen einzubiegen. Nachdem die Ampel für ihn grün zeigte, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-Jährigen Verkehrsteilnehmer aus Idstein, der mit seinem LKW die B8 aus Richtung Lindenholzhausen in Richtung Limburg befuhr und aus unbekannten Gründen das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Bei dem Unfall wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss endet in der JVA

Unfalltag: Freitag 16.08.2024, 13:29 Uhr

Unfallörtlichkeit: 35794 Mengerskirchen, Hauptstraße / Im Roth

Am Freitag, den 16.08.2024, um 13:29 Uhr, verursachte ein 38-jähriger Mann in Mengerskirchen mit seinem Fahrrad einen Verkehrsunfall. Dabei fuhr dieser auf der Hauptstraße in Mengerskirchen als "Geisterfahrer" auf der Gegenfahrbahn und kollidierte im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Straße "Im Roth" mit einem Pkw, welcher gerade auf die Hauptstraße aufgefahren war. Anschließend versuchte der 38-jährige mit seinem Fahrrad zu flüchten, konnte aber durch aufmerksame Zeugen daran gehindert werden. Wie sich herausstellte, stand er zum Unfallzeitpunkt erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt. Daher wurde der 38-jährige nach einer erfolgten Blutentnahme und einer ärztlichen Untersuchung in die JVA nach Limburg gebracht, wo er die nächsten 3 Monate verbringen muss.

5. Geparktes Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Unfallzeitraum: Freitag, 16.08.2024, 14:30 Uhr bis Freitag, 16.08.2024, 17:00 Uhr

Unfallörtlichkeit: 65549 Limburg, In der Schwarzerde

Am frühen Freitagnachmittag stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen weißen Mercedes-Benz Vito in der Straße "In der Schwarzerde" in Limburg am Fahrbahnrand ab. Als er einige Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen zuvor nicht vorhandenen Unfallschaden am Fahrzeug fest. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell