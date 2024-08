PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Körperverletzung in Limburg +++ Bedrohung von Polizeibeamten +++ Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus +++ Einbruch in Gewerbe +++ Unfall mit Personenschaden +++ Geschwindigkeitsüberwachung B49

1. Gefährliche Körperverletzung in Limburg, Limburg, Frankenstraße, Mittwoch, 14.08.2024, 23:56 Uhr

(cw)Ein Mann wurde am späten Mittwochabend in Limburg von einer Gruppe Männer unvermittelt angegriffen und verletzt. Um 23:55 Uhr wurde die Polizei in Limburg über eine Auseinandersetzung in der Frankenstraße informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 25-Jährigen, der deutliche Verletzungen im Gesicht aufwies. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hielt sich der Mann auf der Straße in der Nähe einer Spielothek auf, als er überraschend angegriffen und von vier Männern mit Faustschlägen verletzt wurde. Hinweise auf die Täter liegen zurzeit nicht vor. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung und Bedrohung von Polizeibeamten, Villmar-Aumenau, Wickengartenstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 0:40 Uhr

(cw)Nachdem ein Mann in der Nacht auf Donnerstag im Villmarer Ortsteil Aumenau zunächst gegen PKW getreten hatte, beleidigte und bedrohte er anschließend mehrere Polizeibeamte. Um 0:40 Uhr meldeten Anwohner in der Wickengartenstraße, dass dort ein Mann gegen PKW getreten und diese beschädigt habe. Dieser würde nun festgehalten. Gegenüber den entsandten Polizeistreifen verhielt sich der 18-Jährige ebenfalls aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Da er sich anderweitig nicht beruhigen ließ, musste der Heranwachsende in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

3. Körperverletzung in Bus setzt sich in Wohnhaus fort, Beselich-Heckholzhausen, Bahnhofstraße, Dienstag, 13.08.2024, 21:55 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 6:39 Uhr

(cw)Nachdem es am Dienstagabend zunächst zu einer Körperverletzung in einem Linienbus in Heckholzhausen kam, setzte sich die Auseinandersetzung am folgenden Morgen in einem Wohnhaus fort. Am Mittwoch gegen 6:40 Uhr wurde die Polizei in Weilburg über eine Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße informiert. In einem Wohnhaus waren zwei Männer in lautstarken Streit geraten. Bei der Befragung der beiden Kontrahenten stellte sich heraus, dass es bereits am vergangenen Dienstagabend zu einem Schlagaustausch in einem Linienbus gekommen war, bei der einer der Männer geschlagen wurde. Am folgenden Morgen wollte sich der 24-Jährige revanchieren, was zu einer Bedrohung des Anderen führte. Die Polizei ermittelt in der Sache.

4. Bürocontainer in Kompostierungsanlage aufgebrochen, Beselich, Niederstein Nord, Mittwoch, 17.08.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 15.08, 05:20 Uhr

(cw)Mehrere Container einer Kompostierungsanlage in Beselich wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen aufgebrochen. Auf unbekannte Weise gelangten Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 05:20 Uhr auf das Gelände einer der Kompostierunganlage in der Straße "Niederstein Nord". Anschließend war ein Bürocontainer das Ziel der Täter. Dieser wurde aufgebrochen und ein mittlerer dreistelligen Betrag entwendet. Auch zwei weitere Container wurden aufgebrochen, wodurch ein hoher Sachschaden von circa 5.000 Euro verursacht wurde.

5. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Bad Camberg, Frankfurter Straße / Neumarkt, Mittwoch, 14.08.2024, 7:48 Uhr

(cw)Ein Fahrradfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem PKW in Bad Camberg schwer verletzt. Ein 55-Jähriger aus Bad Camberg befuhr mit seinem Fahrrad die Frankfurter Straße aus Richtung Würges. Gleichzeitig beabsichtige ein 21-jähriger Bad Camberger, mit seinem PKW aus Richtung Neumarkt in den Mühlweg zu fahren. Nach ersten Ermittlungen überfuhr der 21-Jährige ein Stoppschild und kollidierte mit dem 55-Jährigen. Daraufhin kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde mit schweren, nach jetzigem Kenntnisstand aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen vom Rettungsdienst in das Limburger Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

6. Geschwindigkeitskontrollen auf der B 49 mit zahlreichen Verstößen B 49, Beselich, Mittwoch, 14.08.2024, 8:20 Uhr bis 10:00 Uhr

(cw)Der Regionale Verkehrsdienst Limburg führte am Mittwochmorgen auf der B49 in der Gemarkung Beselich Geschwindigkeitskontrollen durch. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen führten die Beamten an der Ausfahrt Heckholzhausen Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 8:20 Uhr und 10:00 Uhr wurden 70 Überschreitungen registriert, davon 26 im Bußgeldbereich. Traurige Höhepunkte waren ein PKW, der bei erlaubten 100 km/h mit 148 km/h gemessen wurde und ein LKW, der bei erlaubten 60 km/h 31km/h zu schnell war.

