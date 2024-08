PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch +++ Illegale Müllentsorgung +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Betrunken von Unfallstelle geflüchtet +++ Unfall mit Personenschaden

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Elbtal-Dorchheim, Ellarer Straße, Sonntag, 04.08.2024, 14:15 bis Montag, 12.08.2024, 16:35 Uhr

(cw)Unbekannte brachen zwischen Sonntag, dem 04.08.2024 und Montag, dem 12.08.2024 in ein Einfamilienhaus in Elbtal-Dorchheim ein. Mehrere Wertgegenstände wurden entwendet. Die Abwesenheit der Bewohner nutzen die Einbrecher aus, als sie in das Haus in der Ellarer Straße eindrangen. Nachdem zunächst eine Balkontür den Einbruchsversuchen standgehalten hatte, zerstörten die Täter eine Scheibe und durchsuchten anschließend das mehrstöckige Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurden Gegenstände in vierstelliger Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei in Limburg erhofft sich in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu wenden.

2. Illegal Müll entsorgt,

Waldbrunn, L 3022 zwischen Steinbach und Ellar, Freitag, 09.08.2024, 09:00 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 08:00 Uhr

(cw)Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein Waldweg zwischen den Orten Steinbach und Ellar missbraucht, um eine größere Menge Bauschutt abzuladen. Ein Zeuge stellte am Montagmorgen neben dem Waldweg diversen Bauschutt fest, darunter Fenster, Dachpfannen und Eternit-Wellplatten. Um den Müll zu entfernen, waren ebenfalls Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort. Da sich unter dem Müll vermutlich auch asbesthaltige Platten befanden, hat die Kriminalpolizei in Limburg die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf Zeugenaussagen angewiesen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dieser Tat machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu wenden.

3. Sachbeschädigung an PKW,

Weilburg, Wilhelmstraße, Samstag, 10.08.2024, 19:30 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 06:15 Uhr

(cw)Ein abgestellter PKW war zwischen Samstagabend und Montagmorgen Ziel einer Sachbeschädigung in der Wilhelmstraße in Weilburg. Nachdem das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhofes abgestellt worden war, zerstörte der Täter oder die Täterin einen Reifen des Kfz mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei in Weilburg ermittelt in der Sache. Wer Hinweise zu der Tat hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Alkoholisiert von Unfallstelle geflüchtet, Limburg, Laibachstraße, Montag, 12.08.2024, 15:35 Uhr

(cw)Nachdem eine 55-Jährige am Montagnachmittag in Limburg einen Verkehrsunfall versucht hatte, entfernte sich die Verursacherin vom Unfallort. Die Polizei konnte die Frau später antreffen. Ein Zeuge bemerkte, wie die 55-Jährige mit ihrem BMW aus einer Parklücke in der Laibachstraße ausparkte und mit dem Heck einen dort geparkten Volvo beschädigte und anschließend wegfuhr. Eine Polizeistreife konnte die Frau antreffen und einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht muss sich die 55-Jährige nun ebenfalls einem Verfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs stellen. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

5. Unfall mit zwei leicht verletzten Personen, Weilmünster, L 3021 zwischen Wolfenhausen und Blessenbach, Montag, 12.08.2024, 16:06 Uhr

(cw)Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW kam es Montagnachmittag auf der Landesstraße 3021 zwischen Wolfenhausen und Blessenbach. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein auf der Straße liegender Ast und die Warnung des Gegenverkehrs veranlasste die 61-jährige Fahrerin eines Opel, eine Bremsung einzuleiten. Eine hinter ihr fahrende 41-Jährige bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Opel. Dabei wurden sowohl die vorausfahrende Frau als auch ihre 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell