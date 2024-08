Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Größeres Brandgeschehen, eine Person verletzt, hoher Sachschaden

Zu einem größeren Brandgeschehen kam es am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Steiner Straße in Walzbachtal-Wössingen. Zunächst brach am Dachstuhl einer Scheune ein Brand aus, der sich auf das zugehörige Wohngebäude ausdehnte. Im weiteren Verlauf griff der Brand auch auf eine benachbarte Scheune und das anschließende Wohngebäude über. Die beiden Scheunen brannten komplett aus, die beiden dazugehörigen Wohngebäude sind nicht mehr bewohnbar. Eine Unterbringung der betroffenen Bewohner durch anwesende Vetreter der Gemeinde war nicht erforderlich. Durch den Brand erlitt ein Bewohner eine Rauchgasintoxikation, er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Zu Beginn des Einsatzes wurden mehrere Personen vorsorglich aus den angrenzenden Wohngebäuden evakuiert und durch den Rettungsdienst betreut, die Bewohner konnten jedoch bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa zwei bis drei Millionen Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

