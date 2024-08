Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe über den Tag verteilt viele Anrufe von sogenannten "falschen Polizeibeamten" bei älteren Menschen im Stadtgebiet Karlsruhe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stellten sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte vor und warnten ihre Gesprächspartner vor möglichen Einbrüchen. Um sich zu schützen rieten die Täter schließlich, Bargeld und Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.

Alle Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche allerdings schnell, sodass es nach jetzigem Ermittlungsstand zu keinen finanziellen Schäden kam.

Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden bittet das Polizeipräsidium Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Hannah Bühn, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell