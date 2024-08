PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeistation Weilburg vom 10.08.2024

Limburg (ots)

+++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Hund beißt Radfahrer +++ Pkw beschädigt +++ in Kompostieranlage eingebrochen +++

1. Gartenhütte aufgebrochen

Feldgemarkung in Beselich - Schupbach

Tatzeit: 03.08.2024 - 09.08.2024

Eine Gartenhütte in der Feldgemarkung von Beselich - Schupbach war das Ziel von Einbrechern im Laufe der vergangenen Woche gewesen. Der oder die Täter begaben sich an das umzäunte Grundstück und brachen zunächst das Holztor, über das man auf das Grundstück gelangt, auf. Sodann wurde die auf dem Grundstück befindliche Gartenhütte gewaltsam geöffnet und durch die Täter betreten. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde nichts aus der Hütte entwendet.

2. Hund beißt Radfahrer

Höhenstraße in 35789 Weilmünster - Audenschmiede Tatzeit: 09.08.2024, 18:15 Uhr

Ein 58-jähriger Mann aus der Gemeinde Selters war am gestrigen Freitag gegen 18:15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Höhenstraße in Audenschmiede unterwegs, als ihm mehrere freilaufende Hunde entgegenkamen. Als sich der Mann in Höhe der Hunde befand, wurde er plötzlich von einem der Tiere angegriffen und mehrfach in die Wade gebissen. Erst als zwei offensichtlich für die Tiere verantwortliche Personen hinzukamen ließ der Hund von dem Geschädigten ab. Der Geschädigte erlitt infolge der Attacke mehrere tiefe Bisswunden die ärztlich versorgt werden mussten. Gegen den bislang noch unbekannten Verantwortlichen Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

3. Pkw beschädigt

Weilburger Straße in 35799 Merenberg

Tatzeit: 09.08.2024 19:30 Uhr - 21:30 Uhr

Eine 45-jährige Frau aus Merenberg hatte ihren Pkw der Marke Citroen in der Zeit von Freitag, 09.08.2024, 19:30 Uhr - 21:30 Uhr, in der Weilburger Straße in Merenberg abgestellt. In der Zeit wurde der Pkw offenbar mutwillig an zwei Scheiben beschädigt. Der oder die Täter entfernten sich nach der Tat unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471 - 93860 in Verbindung zu setzen.

4. In Kompostieranlage eingebrochen

"An der Hohen Straße" in 35796 Weinbach - Elkerhausen Tatzeit: 10.08.2024, 04:05 Uhr

Auf das Bürogebäude einer Kompostieranlage hatten es Einbrecher in der vergangenen Nacht abgesehen. Der oder die Täter überstiegen zunächst den Zaun des Betriebes und kletterten sodann auf das Dach des Verwaltungsgebäudes. Hier wurde sich über das Dach gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und die Räumlichkeiten betreten. Vermutlich in dem Gebäude wurde die vorhandene Alarmanlage ausgelöst, woraufhin durch den Sicherheitsdienst die Polizei verständigt wurde. Der oder die Täter konnten jedoch noch vor dem Eintreffen der sofort nach dort entsandten Streifen vom Tatort flüchten. Nach den ersten Erkenntnissen wurden mehrere Schlüssel aus einem der Büroräume entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell