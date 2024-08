POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 56-Jährigem aus Weinbach

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Bäckerei, Waldbrunn, In der Struth, Samstag, 03.08.2024, 20:15 Uhr bis Sonntag, 04.08.2024, 04:40 Uhr (ms) Am vergangenem Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Waldbrunn einen Tresor aus einer Bäckerei. Im Zeitraum von Samstag, 20:15 Uhr bis Sonntag, 04:40 Uhr näherten sich die Täter über einen Parkplatz in der Straße "In der ...

