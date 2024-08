PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Bäckerei+++Frau mit Steinen beworfen+++Fenster aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Bäckerei,

Waldbrunn, In der Struth, Samstag, 03.08.2024, 20:15 Uhr bis Sonntag, 04.08.2024, 04:40 Uhr

(ms) Am vergangenem Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Waldbrunn einen Tresor aus einer Bäckerei. Im Zeitraum von Samstag, 20:15 Uhr bis Sonntag, 04:40 Uhr näherten sich die Täter über einen Parkplatz in der Straße "In der Struth" einem Seiteneingang der Bäckerei. Dort versuchten die Einbrecher vergeblich eine Scheibe einzuschlagen, um Zugang in das Gebäude zu bekommen. Daraufhin hebelten sie eine Seitentür auf und gelangten so in das Innere der Bäckerei. Auf der Suche nach Beute fanden die Täter einen Tresor, welcher im Boden verankert war und entfernten diesen aus der Befestigung. Anschließend flüchteten sie mit dem Tresor aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Im Safe waren die Tageseinnahmen der Bäckerei aufbewahrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

2. Frau mit Steinen beworfen,

Limburg, Schleuserdamm, Freitag, 02.08.2024, 23:55 Uhr

(ms) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Limburg eine Frau das Ziel von Steinewerfern. Gegen 23:55 Uhr wurde im Bereich des Schleuserdamms eine 27-Jährige Frau von mehreren Personen belästigt, zudem warfen die Täter faustgroße Steine gezielt in ihre Richtung. Die Frau konnte ausweichen und wurde durch die Steine nicht getroffen. Anschließend entfernte sich die Gruppe fußläufig in Richtung der Innenstadt. Im Nachgang konnte eine eingesetzte Streife die Täter in der Altstadt ausfindig machen. Ein 24-Jähriger muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

3. Fenster aufgebrochen,

Bad Camberg, Robert-Koch-Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 02.08.2024, 08:50 Uhr

(ms) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in Bad Camberg in ein Wohnhaus ein. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen öffneten sie in der Robert-Koch-Straße durch Gewalteinwirkung ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Weitere Tatausführung ist bislang nicht bekannt, ebenso wenig, ob es entwendete Gegenstände gibt. Die Einbrecher entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

