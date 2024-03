Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf dem Parkplatz am Ärztehaus in der Friedrich-Paffrath-Straße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.03.2024 ereignete sich im Zeitraum von 10:32 Uhr bis 11:05 Uhr eine Unfallfucht, bei der ein unbekannter Verursacher einen auf dem Parkplatz am Ärztehaus des Klinikums in der Friedrich-Paffrath-Straße parkenden grauen Pkw der Marke Skoda Typ Kodiaq beschädigte.

Am Fahrzeug entstanden Beschädigungen am vorderen Kennzeichen, das zudem abgerissen war. Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

