POL-LM: +++ Kneipen-Auseinandersetzung +++ Ohne Helm Roller gefahren - mehrere Delikte festgestellt +++ Motorradfahrer kommt zu Fall - leicht verletzt +++ Pkw aus Verfolgungsfahrt aufgefunden +++

Limburg (ots)

1. Körperverletzung

65604 Elz, Hadamarer Straße, Samstag, 03.08.2024, 04:25 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Kneipe in Elz zu einer handfesten Auseinandersetzung, nachdem ein verbaler Streit eskalierte. Da die beteiligten Personen unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt machten, wird wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Zwei der angetroffenen Personen wiesen leichte Verletzungen auf. Zur Erstversorgung war ein Krankenwagen im Einsatz. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Personen vor Ort entlassen.

2. Fahrt unter BTM-Einfluss

65627 Elbtal, Frickhofener Straße, Samstag, 03.08.2024, 09:15 Uhr

Im Rahmen der Streife wurden zwei Beamte der Limburger Polizei auf einen Rollerfahrer ohne Helm aufmerksam und wollten ihn wegen des Verkehrsverstosses anhalten. Dieser unternahm jedoch einen kurzen Fluchtversuch zu Fuß, konnte aber durch die nacheilenden Beamten festgenommen werden. Der Grund für die Flucht dürfte gewesen sein, daß der 39jährige Mann aus Dornburg weder die erforderliche Fahrerlaubnis noch Versicherungsschutz für den Roller besitzt und dazu unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde daher festgenommen und mußte eine Blutentnahme durch einen Arzt über sich ergehen lassen. Nach Abschluß der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

3. Motorradunfall

65594 Runkel, Gemarkung Schadeck L 3022, Sonntag, 04.08.2024, 09:55 Uhr

Ein Motorradfahrer befuhr die L 3022 von Schadeck in Richtung Hofen. Ausgangs einer Kurve kam er scheinbar aufgrund der feuchten Fahrbahn ins Schlingern und stürzte. Zunächst musste von einer schweren Verletzung ausgegangen werden und er wurde umgehend ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Untersuchungen stand fest, daß der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

4. Flüchtiger Pkw BMW vom Vortag aufgefunden

65520 Bad Camberg, Sonntag, 04.08.2024, 12:25 Uhr

Am Vortag wurde über eine Verfolgungsfahrt von Limburg über die A 3 berichtet, bei der das Fahrzeug sich der Kontrolle entziehen konnte. Aufgrund der Berichterstattung erging ein Hinweis aus der Bevölkerung an hiesige Polizeistation. Ein Anrufer hatte den Pkw an einer Sportanlage in Bad Camberg festgestellt. Das Fahrzeug konnte dadurch für die weitere Sachbearbeitung sichergestellt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

Radfahrer betrunken und berauscht gestürzt und leicht verletzt

Tatort: Talhof, 35792 Löhnberg-Selters

Tatzeit: 03.08.2024, 15:00 Uhr

Ein 26-Jähriger Radfahrer stürzt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und zieht sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Weilburg, als er vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung und unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Höhe des Talhofs zu Fall kam. Er blieb zunächst regungslos am Boden liegen, als er schließlich durch Anwohner aufgefunden wurde, die daraufhin den Rettungsdienst verständigten. Der Radfahrer kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren gegen den Radfahrer eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Weilburg (06471-93860) in Verbindung zu setzen.

