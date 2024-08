PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zusammenstoß auf L 3322+++Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Limburg (ots)

1. Zusammenstoß auf L 3322,

Weilburg, Landesstraße 3322, Donnerstag, 01.08.2024, 18:05 Uhr

(ms) Donnerstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3322 in Weilburg ein Verkehrsunfall. Gegen 18 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Dacia Sandero die L3322 aus Hasselbach kommend in Richtung Hasselbacher Stock. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW Polo und dahinter eine 25 Jahre alte Frau mit einem MINI Cooper. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin des Dacia nach rechts in den Gegenverkehr und stieß mit dem Polo zusammen. Die dahinterfahrende 25-Jährige wich dem Zusammenstoß aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 20-jährige Frau und ihr Beifahrer verletzten sich leicht, ebenso die Fahrerin des Cooper. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden wird auf circa 14.500 Euro geschätzt.

2. Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen, Merenberg, Industriestraße, Donnerstag, 01.08.2024, 16:51 Uhr

(ms) Am frühen Donnerstagabend kollidierten in der Industriestraße zwei Fahrzeuge miteinander. Um circa 16:50 Uhr fuhr eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo auf der vorfahrtberechtigten Industriestraße von Merenberg kommend in Richtung Waldernbacher Kreisel. Ein 65-Jähriger befuhr gleichzeitig mit seinem Audi A4 die Siemensstraße und beabsichtigte die Industriestraße zu überqueren. Dabei übersah er die Fahrerin des Polo und prallte mit ihr zusammen. Bei dem Unfall verletzen sich die die 20-jährige Frau und ihr Beifahrer leicht, ebenso die Insassen des Audi. Vorsorglich kamen die leichtverletzen Personen in ein Krankenhaus. Der Audi war aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.500 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell