PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: "Hakenkreuz" Graffiti+++Bandendiebstahl in Bekleidungsgeschäft+++Verkehrsunfall mit Streifenwagen+++90-Jährige prallt mit PKW gegen Haus

Limburg (ots)

1. "Hakenkreuz" Graffiti,

Aumenau, Brückenstraße, Montag, 29.07.2024, 18:45 Uhr

(ms) Am Montagabend wurden in Aumenau Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen entdeckt. Gegen 18:40 Uhr abends sprühten bislang Unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Brückenstraße Graffiti. Es waren verschiedene circa 10 cm große Symbole zu sehen, darunter auch ein "Hakenkreuz". Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

2. Bandendiebstahl in Bekleidungsgeschäft, Limburg, Werner-Senger-Straße, Montag, 29.07.2024, 17:15 Uhr

(ms) Montagabend wurden in Limburg große Mengen an Unterwäsche entwendet. Gegen 17:15 Uhr betrat eine Gruppe von vier männlichen Personen ein Bekleidungsgeschäft in der Werner-Senger-Straße, die Täter hatten einen beige-grüner Wanderrucksack und einen grauen kleinen Koffer dabei. Im Geschäft sprach einer der Männer eine Mitarbeiterin an, um diese abzulenken. Währenddessen verstauten die anderen Diebe circa 100 Packungen Mädchen- und Jungenunterhosen in den Rucksack und Koffer. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Laden in Richtung Bahnhof. Die Männer seien alle etwa zwischen 1,70 m und 1,90 m groß, der Mann welcher die Mitarbeiterin angesprochen hatte, habe deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Ein anderer habe einen Vollbart getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit Streifenwagen,

Limburg, Bundesstraße 49, Bundesstraße 8, Montag, 29.07.2024, 10:54 Uhr

(ms) Am Montagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 49 ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einem Streifenwagen der Polizei zusammenstieß. Gegen 11 Uhr befuhr eine 47-jährige Fahrschülerin an der Seite ihres Fahrlehrers auf der Bundesstraße 49 die linke von zwei Fahrspuren aus Weilburg kommend in Richtung Limburg Innenstadt. Ein sich im Einsatz befindlicher Streifenwagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Bundesstraße 8 in Richtung Kreuzungsbereich B 49/B 45/Innenstadt Limburg. Das Polizeifahrzeug beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Weilburg abzubiegen, die Ampel zeigte für sie in diese Richtung "rot" an. Die 47-Jährige Fahrschülerin wollte an dem Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Innenstadt Limburg fahren, hierbei zeigte die Ampel in diese Richtung "grün". Die Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen, durch den Unfall verletzte sich die Fahrschülerin, sowie der Fahrlehrer leicht. Beide Personen begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus zur Abklärung. Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

4. 90-Jährige prallt mit PKW gegen Haus, Bad Camberg, Peter-Cathrein-Straße, Montag, 29.07.2024, 10:41 Uhr

(ms) Montagvormittag kam es in Bad Camberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine ältere Frau gegen ein Wohnhaus fuhr. Eine 90-jährige Frau befuhr gegen 10:40 Uhr mit ihrem Nissan Micra die Peter-Cathrein-Straße und beabsichtigte deren abschüssigen Verlauf nach links zu folgen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen den Eingangsbereich eines Wohnhauses. Durch den Unfall verletzte sich die Frau leicht und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Am PKW und Hauseingang entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell