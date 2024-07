PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrunkener bedroht Einsatzkräfte+++E-Bike aus Garage gestohlen+++Streit unter Jugendgruppe eskaliert+++Gefährliche Körperverletzung

Limburg (ots)

1. Betrunkener bedroht Einsatzkräfte,

Löhnberg, Ahornweg, Freitag, 26.07.2024, 12:55 Uhr

(ms) Freitagmittag wurden in Löhnberg Rettungskräfte bedroht. Gegen 13:00 Uhr wählte eine Passantin in der Straße "Ahornweg" den Notruf, nachdem sie eine augenscheinlich hilflose Person bemerkt hatte. Daraufhin traf ein Rettungswagen ein, um die Person, einen alkoholisierten 21-jähriger Mann, zu versorgen. Der Betrunkene wurde der eintreffenden Besatzung des RTW gegenüber verbal aggressiv, sodass sich die Sanitäter in ihrem Fahrzeug einschließen mussten, um sich vor dem Mann zu schützen. Dieser spuckte hierbei gegen den Krankenwagen und schrie zudem, dass er die Rettungskräfte umbringen wolle. Als die dazu gerufene Streife der Polizei eintraf, war der Mann bereits geflüchtet. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Täter festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Da der 21-Jährige im Gewahrsam drohte sich selbst zu verletzen, wurde er in eine Klinik gebracht.

2. E-Bike aus Garage gestohlen,

Weilmünster, Rotkehlchenweg, Samstag, 27.07.2024, 00:00 Uhr bis 03:10 Uhr

(ms) In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter in Weilmünster ein E-Bike. Zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr hebelten die Unbekannten die rückwärtige Tür der mit dem Haus verbundenen Garage auf und gelangten so hinein. Zielgerichtet entwendeten die Diebe ein orange-silbern farbendes Pedelec der Marke "Cube" im Wert von einigen Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

3. Streit unter Jugendgruppe eskaliert,

Limburg, Industriestraße,

Sonntag, 28.07.2024, 02:35 Uhr bis 02:50 Uhr

(ms) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es aufgrund eines Streites unter Jugendlichen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Sonntagnacht gegen 2 Uhr wurde eine Streife der Polizei alarmiert, nachdem eine Gruppe Jugendlicher einem 27-jährigen Mann mit Geschrei hinterhergejagt war. Beim Erblicken der Streife entfernte sich die Gruppe im Eiltempo in Richtung Limburger Innenstadt. Die Streife setzte zunächst zu einer fußläufigen Nachverfolgung an, konnte allerdings die Personen nicht mehr einholen. Anschließend trafen sich einige unbekannte Jugendliche aus der Gruppe auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße mit dem beteiligten 27-jährigen, um die vorangegangenen Streitigkeiten zu klären. Unvermittelt wurde der Mann von mehreren Tätern körperlich angegriffen, ihm gelang jedoch die Flucht vor der Gruppe. Durch die Schläge und Tritte wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

4. Gefährliche Körperverletzung,

Limburg, Graupfortstraße, Samstag, 27.07.2024, 01:15 Uhr

(ms) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Limburg eine Person zusammengeschlagen. Samstag gegen 01:00 Uhr entdeckten Polizeibeamte in der Graupfortstraße eine am Boden liegende Person, welche augenscheinlich verletzt war und blutete. Mehrer unbekannte Täter hatten nach erster Erkenntnis dem 26-jährigen Mann mit der Faust in sein Gesicht geschlagen, wodurch der Mann zu Boden stürzte. Die Täter ließen jedoch nicht ab und traten auf ihn ein. Der 26-Jährige erlitt Platzwunden an der Nase sowie am Hinterkopf und wurde in die Notaufnahme gebracht. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

