POL-LM: Mittäter gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung

Limburg (ots)

Mittäter gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung, Limburg, Bahnhofsplatz, 03.05.2022 und 05.05.2022

(wie/ms) Nachdem im Mai 2022 ein wohnsitzloser Mann am Limburger Bahnhofsplatz von mehreren Tätern an zwei Tagen angegriffen und verletzt worden war, steht nun einer der Täter vor Gericht. Zur Ermittlung der Mitttäter wurde nun die Veröffentlichung der Videobilder angeordnet.

Der 19-Jährige soll als damals Jugendlicher mit mehreren Mittätern einen Mann in Limburg am 03.05.2022 und am 05.05.2022 in der Nähe des Bahnhofs angegriffen, geschlagen, getreten und verletzt haben. Die Polizei ermittelte den 19-Jährigen, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage, der Fall wird aktuell am Amtsgericht Limburg verhandelt.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur der Mittäter führten, wurde von der Richterin ein Beschluss zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen erlassen. Auf den beigefügten Bildern der Videoschutzanlage konnte die mutmaßliche Tätergruppe festgestellt werden. Die komplett schwarzgekleidete Person wurde bereits als Tatverdächtiger identifiziert. Wer kann Hinweise zur Identität der vier weiteren abgebildeten Personen geben? Gibt es weitere Zeugen der beiden Taten?

Wer die Personen auf den Bildern wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

