Kleve (ots) - In der Zeit von Samstag (13. Juli 2024), 17:30 Uhr, und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Blumencenter an der Querallee. Die Unbekannten näherten sich vermutlich über ein angrenzendes Feld dem Gebäude und hebelten dort die Eingangstür sowie das Fenster zum Büro auf. In Inneren öffneten sie gewaltsam weitere ...

mehr