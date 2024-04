Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken überschlagen

Landkreis Sömmerda (ots)

Alkohol am Steuer brachte in der vergangenen Nacht einen Autofahrer in eine brenzlige Situation. Der 27-Jährige war gegen 03:00 Uhr mit seinem Audi auf einem Feldweg bei Riethnordhausen im Landkreis Sömmerda unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Kieswerks verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto rutschte seitlich eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. An dem Audi entstand Totalschaden. Bei dem 27-Jährigen wurden zwar keine Verletzungen, dafür aber fast 1,7 Promille in der Atemluft festgestellt. Der betrunkene Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und erhielt eine Strafanzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell