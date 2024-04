Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe beschädigt

Erfurt (ots)

In Erfurt randalierten in der vergangenen Nacht Unbekannte an einem Drogeriemarkt. Im Stadtteil Rieth hatten sich die Täter gegen Mitternacht an einem Kanaldeckel bedient und diesen gegen die doppelt verglaste Eingangstür des Geschäfts geworfen. Zwar hielt die Scheibe den Angreifern stand, beschädigt wurde diese dennoch. Die Polizei sicherte am Tatort Beweismittel und nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden. (JN)

