LPI-EF: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Sömmerda (ots) - Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Sömmerda Zeugen. Ein 7-jähriges Mädchen war am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf einem Gehweg in der Fichtestraße gelaufen. Dabei wurde sie von einem Radfahrer angefahren, der aus Richtung Steinstraße in Richtung Wohngebiet "Am Rothenbach" auf dem Weg fuhr. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Ein Familienangehöriger stoppte den Radfahrer, als dieser versuchte zu flüchten. Der Unbekannte gab ...

