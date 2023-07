POL-PDMT: Seck - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Höhn (ots) - Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 22:50 Uhr ereignete sich in Höhn in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Der 23-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg kam vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab und erfasste einen massiven Metallzaun. Der Fahrer wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ...

