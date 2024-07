Kalkar-Wissel (ots) - Im Zeitraum von Freitag (12. Juli 2024), 14:00 Uhr und Montag (15. Juli 2024), 06:55 Uhr kam es am Nejwittweg in Kalkar zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster eines Kindergartens auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Personen, ...

