Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen - Radfahrer kollidiert mit Pkw

lebensgefährlich verletzt

Issum (ots)

Am Donnerstag (27. Juni 2024) wurde an der Sevelener Straße (L 362) in Issum-Sevelen ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Issum bei einer Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann befuhr den Marktweg aus Richtung Geldern kommend und wollte offensichtlich die Sevelener Straße geradeaus überqueren, um weiter auf dem Marktweg in Richtung Sevelen zu fahren. Ein auf der Sevelener Straße aus Richtung Issum kommender 52-jähriger Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer nicht verhindern. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Der Pkw-Fahrer aus Neukirchen-Vluyn wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, konnte dieses jedoch nach Untersuchung wieder verlassen. Sein Fahrzeug, ein grauer Kia Picanto, wurde ebenso sichergestellt wie das Pedelec des Jugendlichen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve, die Sevelener Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell