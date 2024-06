Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Pedelecfahrer verletzt: Die Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Dienstag (25. Juni 2024) kam es gegen 19:20 Uhr an der Kreuzung Triftstraße / Querallee in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befuhr mit seinem Pedelec den parallel zur Querallee verlaufenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Nassauerallee. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender befuhr zum gleichen Zeitpunkt mit einem dunklen Kombi die Straße und bog an der Unfallstelle nach rechts in die Triftstraße ein. Dabei übersah der unbekannte Verkehrsteilnehmende den 65-jährigen Pedelecfahrer, welcher seine Geschwindigkeit stark verringern musste und dadurch die Kontrolle über das Pedelec verlor. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Das Pedelec wurde beschädigt, während sich der dunkle Kombi, welcher laut Zeugen folierte Scheiben gehabt haben soll, über die Triftstraße in Fahrtrichtung Goch-Asperden von der Unfallstelle entfernte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen welche Aussagen zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können und nimmt Hinweise bei der Polizei Kleve (02821 5040) entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell