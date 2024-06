Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: 59-Jährige schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Mittwoch (26. Juni 2024) kam es gegen 06:10 Uhr an der Weseler Straße / Dieselstraße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem blauen Kia Picanto die Weseler Straße in Fahrtrichtung Issum. An der Kreuzung Weseler Straße / Dieselstraße beabsichtigte die Frau nach links in die Dieselstraße abzubiegen und ordnete sich dafür auf die Linksabbiegespur ein. Aus entgegengesetzter Richtung befuhr ein 49-jähriger Mann aus Wesel, in einem roten Chevrolet Kalos, die Straße und war vorfahrtsberechtigt. Da die Frau dem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt nicht gewährte, kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden im Kreuzungsbereich. Die Frau aus Geldern wurde dabei schwer verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Mann aus Wesel verletzte sich leicht, während beide Fahrzeuge beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. (pp)

