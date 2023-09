Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zwei Küchenbrände im Stadtgebiet innerhalb kurzer Zeit gemeldet

Bremerhaven (ots)

Um 09:51 Uhr am heutigen Vormittag wurden die Einsatzkräfte der Bremerhavener Berufsfeuerwehr mit dem ersten Löschzug zu einem Küchenbrand in die Rickmersstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr- und Rettugsleitstelle in Bremerhaven den Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehrbeamten meldete ein Anwohner, dass es in der Küche im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses brennt. Löschversuche von Anwohnern hatten dazu geführt, dass sich das Feuer nicht ungehindert entwickeln konnte und dadurch innerhalb kürzester Zeit durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Bei der Flucht aus der Brandwohnung und bei den eingeleiteten Löschversuchen der Bewohner wurden jeweils eine Person leicht verletzt. Diese wurden umgehend durch den Rettungsdienst versorgt und für weitere Untersuchungen und Behandlungen in Bremerhavener Kliniken transportiert. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Brandschäden vorerst nicht bewohnbar. Während sich die Einsatzkräfte nach und nach von der Einsatzstelle in der Rickmersstraße frei meldeten, wurde den Kollegen der Leitstelle um 10:28 Uhr ein weiteres Feuer gemeldet. In der Grashoffstraße im Stadtteil Geestemünde bemerkte eine aufmerksame Nachbarin das Piepen eines Rauchwarnmelders und das Austreten von Rauch aus einem Fenster. Die alarmierten Feuerwehreinsatzkräfte konnte vor Ort feststellen, dass es in einem Backofen in der Küche zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Der Ofen wurde ausgeschaltet und die Wohnung belüftet. Aufgrund der frühzeitigen Meldung waren hier keine weiteren Maßnahmen nötig, so dass gegen 11:00 Uhr wieder alle Einsatzkräfte zurück auf die Zetralen Feuerwache einrücken konnten.

Über die Brandursachen und die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden, die Kollegen der Ortspolizeibehörde haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell