Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl von mehreren hochwertigen Smartphones

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (26. Juni 2024) kam es gegen 10:20 Uhr an der Issumer Straße in Geldern zu einem Diebstahl. Drei bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum eines Mobilfunkgeschäfts mehrere hochwertige Smartphones des Herstellers Apple. Ein Zeuge konnte beobachteten wie die drei Männer nach der Tat in einen roten VW Golf, vermutlich mit dem Kennzeichen NE-OK425, stiegen und sich in Fahrtrichtung Bahnhof entfernten. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 18 bis 22 Jahre alt - ca. 170 bis 180 cm groß - südländisches Aussehen - schlanke Figur - alle drei Täter trugen weiße T-Shirts - einer der Täter hatte einen Bart

Hinweise nimmt Kripo Geldern, welche weitere Zeugen zum oben beschriebenen Sachverhalt sucht, unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell