Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Brand einer Gartenhütte: Drei abgestellte Pkws beschädigt

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Dienstag (25. Juni 2034) kam es gegen 23:45 Uhr an der Neufelder Straße in Rheurdt zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet an der genannten Örtlichkeit eine Gartenhütte in Brand, welcher sich auf einen angrenzenden Gartenzaun sowie drei abgestellte Pkws ausweitete. Durch den Brand wurden die Fahrzeuge (schwarze Mercedes E-Klasse, schwarzer Hyundai Getz sowie ein blauer Mercedes Sprinter) jeweils im Frontbereich beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an, während die Kripo Geldern nach Zeugen sucht und Hinweise unter 02831 1250 entgegennimmt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell