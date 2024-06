Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch: Täter entwenden Bargeld und mehrere andere Wertgegenstände

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (16. Juni 2024), 21:00 Uhr und Dienstag (25. Juni 2024), 07:00 Uhr kam es an der Triftstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Eingangstür und gelangten so in eine Wohnung. Aus dieser entwendeten Sie u.a. Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich, zwei Goldmünzen sowie ein Handy der Marke Samsung und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell