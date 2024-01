Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von unerwarteter, eisglatter Fahrbahn

Alzey und Umgebung (ots)

Am Dienstag, den 23.01.2024 kam es am Vormittag zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von eisglatten Fahrbahnen. In Dittelsheim-Heßloch kam die Fahrerin eines Pkw in einer Linkskurve aufgrund von eisglatter Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihrem Pkw und kam seitlings im Graben zum Stehen. Die Fahrerin konnte geborgen werden, sie erlitt leichte Verletzungen. Auf der K 26 in Kettenheim rutschte die Fahrerin eines Pkw aufgrund von eisglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum und kam seitlings in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Um in Spiesheim den Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw und Fahrrad zu vermeiden, wich der Fahrer des Pkw nach links aus, wodurch er sodann mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt. An gleicher Unfallörtlichkeit kam es im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei zu einem weiteren Verkehrsunfall aufgrund der eisglatten Fahrbahn. Hier kam es zu einem Sachschaden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

