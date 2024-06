Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kollision im Kreuzungsbereich: Zwei Verkehrsteilnehmende schwer verletzt

Rees (ots)

Am Dienstag (25. Juni 2024) kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Weseler Landstraße / Emmericher Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit einer grauen Mercedes C-Klasse den Kreuzungsbereich, an welchem die Lichtzeichenanlage aus bislang unbekannter Ursache außer Betrieb war, und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. Der 29-jährige Mann aus Moers befuhr die Emmericher Landstraße in Fahrtrichtung Weseler Landstraße mit einem Motorrad des Herstellers BMW. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch der 29-Jährige sowie eine 33-jährige Frau (ebenfalls aus Moers), welche auch auf dem Motorrad gesessen hatte, schwer verletzt wurden. Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden Personen wurden zur weiteren Behandlung, u.a. mit einem Rettungshubschrauber, in Krankenhäuser verbracht. Während der Mann aus Kalkar leicht verletzt wurde, entstand sowohl an der Mercedes C-Klasse als auch am Motorrad erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis 19:20 Uhr vollgesperrt. (pp)

