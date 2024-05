POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Wiehl (ots) - Zwischen 20 Uhr am Samstag (11. Mai) und 0.50 Uhr am Sonntag haben Unbekannte in der Neuwiehler Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Das blaue Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Kennzeichen 412NEM war zur Tatzeit vor einem Wohnhaus abgestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1212 E-Mail: ...

