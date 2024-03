POL-IZ: 240325.5 Heide: Veranstaltung bei Heide beendet (Folgemeldung zu 240325.1)

Hohenlockstedt (ots) - In der Nacht zum Samstag ist ein Einbrecher in das Gebäude einer Tankstelle in Hohenlockstedt eingestiegen. Er entwendete Tabakwaren, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein Mann kurz nach 04.00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt in der Kieler Straße. Er stahl dort eine unbekannte Menge von Produkten wie E-Zigaretten und Tabak ...

mehr