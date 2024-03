Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240325.3 Bunsoh: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht!

Bunsoh (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am vergangenen Donnerstag von Bunsoh über Jützbüttel bis nach Offenbüttel sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines roten Kleinwagens.

Kurz nach 17.00 Uhr beabsichtigte eine Streife in der Dorfstraße in Bunsoh, einen grauen Audi A4 ohne Kennzeichen zu überprüfen. Die Einsatzkräfte gaben Anhaltezeichen, worauf der Fahrer des Audis Gas gab und flüchtete. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Wagen durch Jützbüttel, wo er nah auf einen roten Kleinwagen aufschloss und diesen in einer nicht einsehbaren Kurve überholte. Zwar folgten die Beamten dem Wagen, verloren ihn aber schließlich aus den Augen. In Offenbüttel, Nordheiderstraße, entdeckten die Polizisten das Auto wieder. Es war geparkt und die beiden Insassen waren weg. Eine Suche nach ihnen verlief negativ. In dem Audi befanden sich entwendete Kennzeichen. Diese stellten die Beamten sicher und Beschlagnahmten das Fahrzeug.

Die Ermittlungen zu den Flüchtigen sowie zu dem Eigentümer des Audis dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen, die die Verfolgungsfahrt gesehen haben und möglicherweise von dem Audi gefährdet wurden. Dies gilt insbesondere für den Insassen des roten Kleinwagens. Hinweise bitte an 04835 / 223180.

Merle Neufeld

