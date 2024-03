POL-IZ: 240325.2 Brunsbüttel: Kollision im Alten Vorhafen Brunsbüttel

Itzehoe (ots) - Am Dienstagnachmittag waren drei Frauen in einem Supermarkt in Itzehoe unterwegs und entwendeten gemeinsam diverse Waren. Ein Detektiv beobachtete sie dabei und alarmierte die Polizei. Gegen 16.30 Uhr hielten sich drei weibliche Personen bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße auf. Sie luden diverse Artikel in ihre Taschen, Wert 140 Euro, bezahlten an der Selbstbedienungskasse jedoch nur einen geringen ...

