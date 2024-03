Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240325.4 Hohenlockstedt: Einbruch in Tankstellengebäude

Hohenlockstedt (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Einbrecher in das Gebäude einer Tankstelle in Hohenlockstedt eingestiegen. Er entwendete Tabakwaren, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein Mann kurz nach 04.00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt in der Kieler Straße. Er stahl dort eine unbekannte Menge von Produkten wie E-Zigaretten und Tabak und flüchtete im Anschluss in Richtung Ortsmitte. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

Laut Videoaufzeichnungen war der Täter vermutlich mit einer Jogginghose, einer dickeren Jacke und einer Mütze oder einer Kapuze bekleidet und hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

