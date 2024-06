Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Täter dringen in Wohnwagen ein

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Montag (24. Juni 2024), 16:00 Uhr und Dienstag (25. Juni 2024), 05:40 Uhr kam es an der Gocher Straße in Weeze zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Tür eines Wohnwagens (Kfz-Anhänger des Herstellers Fendt Caravan) und drangen so in diesen ein. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Stand kann aber noch nicht gesagt werden, ob der oder die Täter Wertgegenstände entwendeten.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell