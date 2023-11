Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.11.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Schöppenstedt, Schwarzer Berg, 18.11.23, 20:00 Uhr - 20.11.23, 10:00 Uhr

Durch Aufhebeln von Blechplatten an einer Lagerhalle in Schöppenstedt verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Objekt. Dabei konnten GPS-Geräte, die an Treckern verbaut waren, entwendet werden. Zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter 05331/9330.

Unfallflucht

Wolfenbüttel, Vor den Rotten, 19.11.23, 17:00 Uhr - 20.11.23, 08:30 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde zunächst ein ordnungsgemäß geparkter Anhänger in der Straße "Vor den Rotten" touchiert, welcher anschließend auf einen ebenfalls dort abgestellten Pkw aufgeschoben wurde. Es entstand dabei sowohl Sachschaden am Anhänger als auch an dem geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenssumme kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum Verursacher mitteilen könnten. Dazu kann die 05331/9330 verwendet werden.

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Wolfenbüttel, L 495, Zwischen Oderwaldparkplatz und AS WF Süd, 20.11.23, 16:00 Uhr

Am Montagnachmittag ist es auf der L 495 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 19-jähriger Salzgitteraner befuhr die L 495 in Richtung Wolfenbüttel. Dabei sei das Heck des jungen Mannes aufgrund der nassen Fahrbahn ausgebrochen, weshalb er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und konnte einen Zusammenstoß mit dem Fiat einer 46-Jährigen nicht mehr verhindern. Anschließend kam der Unfallverursacher von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurden Trümmerteile gegen einen hinter dem Fiat befindlichen Golf eines Wolfenbüttelers geschleudert. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell