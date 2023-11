Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion SZ/ PE/ WF für den 19.11.2023

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Bislang unbekannte Täter beschädigen die Scheibe eines Wohnhauses in der Thiestraße in der Nähe der St. Andreas Kirche. Die Tat ereignete sich am 18.11.2023, gegen 01:30 Uhr. Die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Einbruchs dauern noch an. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Schüsse aus Hochzeitskonvoi

Auf dem Parkplatz Reppnersche Bucht am Salzgittersee konnten es am Samstag, 18.11.2023, gegen 16:30 Uhr, durch Einsatzkräfte der Polizei mehrere Knallgeräusche wahrgenommen werden. Mit Erreichen des Einsatzortes fiel den Polizeibeamten eine Hochzeitsgesellschaft auf. Eine kurzfristige Sperrung der Parkplatzausfahrten und die darauffolgende Ansprache der Verantwortlichen Hochzeitsgäste, führten zur Sicherstellung einer Schreckschusswaffe, die für die Knallgeräusche verantwortlich war. Den 24-jährigen Besitzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

