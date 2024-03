Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Gertrud

Ermittlungsansätze nach Böllerwurf auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht

Lübeck (ots)

Wie wir bereits berichteten, kam es in der vergangenen Silvesternacht zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr, nachdem der Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Behaimring in Brand geraten war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5682945). Wir berichteten unter anderem auch über Angriffe gegen Einsatzkräfte und suchten nach Zeugen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5693834). Nun ergaben sich neue Ermittlungsansätze.

Im Zuge des Einsatzes wurden Feuerwehrleute und auch die Polizei zum Teil mit Feuerwerkskörpern beworfen, aber auch körperlich angegangen. Wie sich jetzt aus einzelnen Vernehmungen ergeben hat, wurde während des Einsatzes die Einsatzleiterin der Feuerwehr von einer männlichen Person am Kragen gepackt und in ihrem Handeln zurückgehalten. Ein weiterer Feuerwehrmann wurde durch eine Gruppe und besonders von einer einzelnen Person aus dieser Gruppe heraus bedrängt.

Der Vorfall wird von der Polizeistation Eichholz bearbeitet. Die Ermittler fragen nun: Wer kann Hinweise auf Personen geben, die in der Nacht vor Ort waren und als Zeugen oder auch Täter in Frage kommen können? Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-131 7360 oder per E-Mail an Eichholz.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

