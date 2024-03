POL-HL: Lübeck Innenstadt / Flauschiger Helfer sucht seine/n Besitzer/in

Lübeck (ots) - Am Sonntag, den 03.03.2024 fuhr gegen 06:20 Uhr ein Pkw-Fahrer über die gesperrte Anschlussstelle Ratekau in die auf der Autobahn A1 eingerichteten Baustelle. Der Fahrer des Pkw blieb dabei unverletzt, konnte die Baustelle jedoch aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde am Sonntagmorgen über die in der Baustelle ...

