POL-MFR: (376) Pkw in Straßengraben - Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (25.03.2023) leistete ein junger Mann in Nürnberg-Reichelsdorf erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht. Gegen 04:30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da der spätere Beschuldigte im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Weltenburger Straße herumschrie. ...

